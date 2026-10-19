Sino Biopharmaceutical LtdShs Aktie
WKN: A0CBDJ / ISIN: KYG8167W1380
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19.10.2026 14:24:58
Transcenta Appoints Former Sino Biopharmaceutical CFO Jennie Ma
(RTTNews) - Transcenta Holding Ltd. (6628.HK), a biopharmaceutical company, on Monday announced the appointment of Jennie Ma as Chief Financial Officer.
The company said Ma will oversee financial management, capital markets activities, investor relations and corporate compliance.
Jennie Ma brings more than 20 years of financial management experience.
Jennie Ma previously served as CFO of Sino Biopharmaceutical Ltd. (1177.HK), where she oversaw financial management and capital operations.
On Friday, Transcenta closed trading 3.70% lesser at HK$0.650 on the Hong Kong Stock Exchange.
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