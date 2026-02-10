Transchem: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Transchem gab am 07.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,43 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Transchem noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 INR in den Büchern gestanden.

