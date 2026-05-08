Transchem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Transchem ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Transchem die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,600 INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,51 INR, nach 4,27 INR im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at