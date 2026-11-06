Transchem öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Transchem ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Transchem die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 INR gegenüber 0,560 INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at