TransCode Therapeutics hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,36 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,820 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at