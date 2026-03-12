|
12.03.2026 06:31:29
Transcontinental A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Transcontinental A veröffentlichte am 10.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,660 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,5 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 59,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
