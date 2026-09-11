Transcontinental A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Transcontinental A hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 CAD, nach 0,460 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 306,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 55,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 684,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at