Transcontinental B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Transcontinental B hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,660 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Transcontinental B im vergangenen Quartal 263,5 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 59,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transcontinental B 643,0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at