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11.09.2026 06:31:28
Transcontinental B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Transcontinental B ließ sich am 09.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Transcontinental B die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,44 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Transcontinental B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 CAD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 306,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 684,4 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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