01.05.2026 06:31:29

Transcontinental Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transcontinental Gold veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Transcontinental Gold ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Transcontinental Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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