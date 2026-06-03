Transcontinental Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Transcontinental Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Transcontinental Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at