09.09.2026 16:04:55

Transcontinental Inc. Q3 Profit Falls

(RTTNews) - Transcontinental Inc. (TCL_A.TO) released earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled C$36.5 million, or C$0.44 per share. This compares with C$38.7 million, or C$0.46 per share, last year.

Excluding items, Transcontinental Inc. reported adjusted earnings of C$27.1 million or C$0.32 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.8% to C$306.0 million from C$294.9 million last year.

Transcontinental Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: C$36.5 Mln. vs. C$38.7 Mln. last year. -EPS: C$0.44 vs. C$0.46 last year. -Revenue: C$306.0 Mln vs. C$294.9 Mln last year.

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