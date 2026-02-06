Transcorp International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Transcorp International hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 INR, nach -0,490 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 2,11 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,92 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at