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03.08.2026 06:31:29
Transcorp International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Transcorp International präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Transcorp International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,85 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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