transcosmos gewährte Anlegern Blick in die Bücher

transcosmos lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 654,2 Millionen USD gegenüber 619,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at