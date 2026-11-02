transcosmos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

transcosmos hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat transcosmos im vergangenen Quartal 641,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte transcosmos 662,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at