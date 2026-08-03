transcosmos verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

transcosmos präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat transcosmos 634,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 653,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at