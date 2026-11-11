11.11.2026 06:31:29

TransDigm Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TransDigm Group hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,33 USD gegenüber 7,75 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat TransDigm Group im vergangenen Quartal 2,99 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TransDigm Group 2,44 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 35,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte TransDigm Group ein EPS von 32,08 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 10,56 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,83 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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