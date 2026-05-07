TransDigm Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TransDigm Group hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,54 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at