TransDigm Group Sees Growth In FY27 - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Tuesday, TransDigm Group Inc. (TDG) initiated its earnings, adjusted earnings and net sales guidance for the full-year 2027, reflecting current expectations for the year for continued growth across all three of its primary end markets.

For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $42.06 to $42.91 per share and adjusted earnings in a range of $42.06 to $42.91 per share on net sales between $11.95 billion and $12.15 billion.

In Tuesday's pre-market trading, TDG is trading on the NYSE at $1,202.60, down $17.35 or 1.42 percent.

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