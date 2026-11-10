TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
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10.11.2026 12:52:47
TransDigm Group Sees Growth In FY27 - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Tuesday, TransDigm Group Inc. (TDG) initiated its earnings, adjusted earnings and net sales guidance for the full-year 2027, reflecting current expectations for the year for continued growth across all three of its primary end markets.
For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $42.06 to $42.91 per share and adjusted earnings in a range of $42.06 to $42.91 per share on net sales between $11.95 billion and $12.15 billion.
In Tuesday's pre-market trading, TDG is trading on the NYSE at $1,202.60, down $17.35 or 1.42 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
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