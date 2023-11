TransDigm Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TransDigm Group präsentierte in der am 09.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Das EPS wurde auf 8,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TransDigm Group 5,50 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1,85 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TransDigm Group 1,51 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 7,55 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,84 Milliarden USD erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 25,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte TransDigm Group ein EPS von 17,14 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,59 Milliarden USD gegenüber 5,43 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 25,33 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 6,57 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at