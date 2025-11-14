TransDigm Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TransDigm Group veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

TransDigm Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,80 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,44 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 32,08 USD beziffert, während im Vorjahr 25,62 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat TransDigm Group 8,83 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at