Transfer Group Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Transfer Group Registered veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 41,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at