Transfer Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Transfer Group Registered hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,08 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Transfer Group Registered -0,030 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,1 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 56,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at