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28.05.2026 06:31:29
Transfer Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Transfer Group Registered hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,08 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Transfer Group Registered -0,030 SEK je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,1 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 56,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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