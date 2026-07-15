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Deal so gut wie durch 15.07.2026 15:55:00

Transfer nimmt Formen an: BVB-Aktie reagiert positiv auf Adeyemi-Wechsel

Transfer nimmt Formen an: BVB-Aktie reagiert positiv auf Adeyemi-Wechsel

Borussia Dortmunds Offensivspieler Karim Adeyemi ist auf dem Weg zum Medizincheck beim FC Barcelona.

Adeyemi sei in der Mittagszeit mit einem Privatflugzeug vom Dortmunder Flughafen in Richtung Barcelona aufgebrochen, berichtete die "Bild"-Zeitung. Begleitet werde der Fußball-Profi dabei unter anderem von seiner Ehefrau, der Musikerin Loredana. Der Wechsel zum spanischen Fußball-Meister sei demnach nur noch Formsache.

Am Sonntag fehlte Adeyemi bereits bei der Leistungsdiagnostik des BVB und war für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt worden. Auch Barcelonas Clubpräsident Joan Laporta hatte den bevorstehenden Wechsel bereits bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Adeyemis Wechsel zum FC Barcelona beschlossen sei. Demnach haben sich der BVB und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf einen Vertrag bis Sommer 2031 mit einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro Boni geeinigt.

Adeyemi kam aus Salzburg nach Dortmund

Der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, hatte den Club zuvor über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele.

Zur Wochenmitte legt die BVB-Aktie via XETRA stellenweise um 0,16 Prozent auf 3,045 Euro zu.

/dha/DP/men

BARCELONA/DORTMUND (dpa-AFX)

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