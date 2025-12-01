Transferator Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Transferator Registered B hat am 28.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Transferator Registered B ein EPS von -0,060 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 14,1 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

