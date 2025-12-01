|
01.12.2025 06:31:29
Transferator Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Transferator Registered B hat am 28.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Transferator Registered B ein EPS von -0,060 SEK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 14,1 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich am Montag vorbörslich kaum bewegt. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart wohl mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.