Transferator Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Transferator Registered B hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 60,43 Prozent auf 20,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at