Transferator Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Transferator Registered B stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 SEK je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,42 Prozent auf 13,9 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,220 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,380 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,45 Prozent auf 55,87 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,07 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

