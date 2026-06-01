Transferator Registered Sha -A- hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transferator Registered Sha -A- präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Transferator Registered Sha -A- ein Ergebnis je Aktie von -0,010 SEK vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Transferator Registered Sha -A- 20,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at