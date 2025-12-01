Transferator Registered Sha -A-: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Transferator Registered Sha -A- präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 14,1 Millionen SEK gegenüber 11,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at