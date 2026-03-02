02.03.2026 06:31:29

Transferator Registered Sha -A- zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Transferator Registered Sha -A- hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,22 SEK gegenüber 0,020 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,9 Millionen SEK – eine Minderung von 15,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,4 Millionen SEK eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,220 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,380 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Transferator Registered Sha -A- im vergangenen Geschäftsjahr 55,87 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transferator Registered Sha -A- 55,07 Millionen SEK umsetzen können.

