Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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11.06.2026 17:15:00
Transformation beginnt in der Ausbildung: BMW startet Bewerbungen für 2027
+++ Bewerbungsstart für Ausbildungsplätze und duale Studiengänge bei der BMW Group +++ Qualifizierung für die Neue Klasse: Zukunftskompetenzen frühzeitig verankert +++ Konkrete Einblicke durch Berufsinfotage und digitale Bewerbungsangebote +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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