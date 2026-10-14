|
14.10.2026 06:31:29
Transformers and Rectifiers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Transformers and Rectifiers hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,13 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Transformers and Rectifiers einen Umsatz von 4,60 Milliarden INR eingefahren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR sowie einen Umsatz von 6,25 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.