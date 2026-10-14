Transformers and Rectifiers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Transformers and Rectifiers hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,13 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Transformers and Rectifiers einen Umsatz von 4,60 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR sowie einen Umsatz von 6,25 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at