Transformers and Rectifiers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transformers and Rectifiers äußerte sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 INR, nach 2,24 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,13 Prozent auf 5,72 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,05 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 5,72 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at