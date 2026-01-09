Transformers and Rectifiers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Transformers and Rectifiers veröffentlichte am 08.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,46 INR gegenüber 1,83 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Transformers and Rectifiers 7,37 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,60 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 7,05 Milliarden INR ausgegangen.

