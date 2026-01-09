|
09.01.2026 06:31:28
Transformers and Rectifiers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Transformers and Rectifiers veröffentlichte am 08.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 2,46 INR gegenüber 1,83 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Transformers and Rectifiers 7,37 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,60 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 7,05 Milliarden INR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen weiter im Höhenflug -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.