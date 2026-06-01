Transgaming veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Transgaming hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Transgaming 0,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 176,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at