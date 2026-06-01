Transgene Biotek: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Transgene Biotek präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Transgene Biotek ein EPS von -0,090 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,57 Prozent auf 0,6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,220 INR. Im Vorjahr hatten -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Transgene Biotek im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 19,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,11 Millionen INR. Im Vorjahr waren 2,61 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at