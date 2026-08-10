Transgene Biotek: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Transgene Biotek lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,45 Prozent auf 0,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at