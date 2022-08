Transglobe Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Transglobe Energy hat am 10.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at