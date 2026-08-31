Transilvania Broker de Asigurare: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Transilvania Broker de Asigurare hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 RON beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 38,8 Millionen RON gegenüber 28,7 Millionen RON im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at