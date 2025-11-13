Transindia Realty Logistics Parks gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Transindia Realty Logistics Parks hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 INR gegenüber 0,270 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Transindia Realty Logistics Parks im vergangenen Quartal 280,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transindia Realty Logistics Parks 260,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at