Transindia Realty Logistics Parks gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Transindia Realty Logistics Parks hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,44 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Transindia Realty Logistics Parks mit einem Umsatz von insgesamt 258,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at