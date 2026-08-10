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10.08.2026 06:31:29
Transindia Realty Logistics Parks verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Transindia Realty Logistics Parks lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,47 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Transindia Realty Logistics Parks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 INR in den Büchern gestanden.
Transindia Realty Logistics Parks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 279,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 245,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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