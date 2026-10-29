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29.10.2026 06:31:29
Transinvestment SPV REIT JSC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Transinvestment SPV REIT JSC lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Transinvestment SPV REIT JSC 0,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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