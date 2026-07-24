Transinvestment SPV REIT JSC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Transinvestment SPV REIT JSC ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Transinvestment SPV REIT JSC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Transinvestment SPV REIT JSC mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at