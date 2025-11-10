Transinvestment SPV REIT JSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Transinvestment SPV REIT JSC lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0,01 BGN lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transinvestment SPV REIT JSC mit 0,010 BGN je Aktie genauso viel verdiente.

Im abgelaufenen Quartal hat Transinvestment SPV REIT JSC 0,0 Millionen BGN umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen BGN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at