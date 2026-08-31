Transiro Int Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Transiro Int Registered hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem Umsatz von 6,4 Millionen SEK, gegenüber 7,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at