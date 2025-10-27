Transiro Int Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Transiro Int Registered hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,9 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,1 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at