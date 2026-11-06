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06.11.2026 13:22:00
Transit - WKÖ-Kritik an AK-Forderung nach höherer Lkw-Maut
Aus Sicht der Arbeiterkammer (AK) könnte der Staat jährlich zusätzliche 450 Millionen Euro einnehmen, wenn die Republik den dafür gegebenen EU-rechtlichen Rahmen bzw. EU-Wegekosten-Richtlinie ausschöpfen würde. Grundlage der Forderung ist eine von der AK in Auftrag gegebene Studie des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR). Demnach könnten Lkw-Mautzuschläge für CO2, Lärm und Luftverschmutzung 350 Mio. Euro einbringen, weitere 100 Mio. Euro könnten zur Querfinanzierung von Maßnahmen bei belasteten Autobahnabschnitten eingenommen werden.
Die Arbeiterkammer argumentierte am gestrigen Donnerstag damit, dass rund zwei Drittel des Schwerverkehrs auf den Autobahnen auf ausländische Frächter entfalle und der Lkw-Transit nicht nur in Tirol ein Problem sei, sondern auch den Donaukorridor zwischen Ost- und Westösterreich betreffe. Für heimische Transporteure wäre eine Erhöhung außerdem nur "eine moderate Belastung".
Transportwirtschaft: Kostendruck schon jetzt enorm
Die Frächter sehen das anders. Schon jetzt stünden die Beförderungsunternehmen "unter enormem Kostendruck. Steigende Kosten für Personal, Fahrzeuge, Energie und Finanzierung belasten die Betriebe, während sich die Wirtschaft nur langsam erholt und die Margen in der Branche äußerst gering sind". Auch auf die Preise hätte eine Mauterhöhung ihnen zufolge Auswirkungen: "Können Transporteure die zusätzlichen Kosten weitergeben, verteuern sich Transport und Logistik entlang der Lieferketten." Wenn dies aufgrund des Wettbewerbs aber nicht möglich sei, müsste eine Maut-Erhöhung "von Unternehmen getragen werden, deren Margen bereits heute minimal sind", so Fischer. Eine zusätzliche Mauterhöhung komme für die Wirtschaftskammer daher "nicht in Frage".
tpo/bel
WEB https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe http://www.arbeiterkammer.at
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