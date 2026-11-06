Transit - WKÖ-Kritik an AK-Forderung nach höherer Lkw-Maut

Die Transportwirtschaft kann dem Ruf der Arbeiterkammer (AK) nach einer höheren Lkw-Maut nichts abgewinnen. "Die Belastungsgrenze ist erreicht. Unsere Betriebe stehen selbst mit dem Rücken zur Wand. Wer jetzt glaubt, über die Lkw-Maut noch einmal zusätzliches Geld aus der Wirtschaft holen zu können, verkennt die wirtschaftliche Realität", so der Obmann des Fachverbands Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer (WKÖ), Markus Fischer, am Freitag in einer Aussendung.

Aus Sicht der Arbeiterkammer (AK) könnte der Staat jährlich zusätzliche 450 Millionen Euro einnehmen, wenn die Republik den dafür gegebenen EU-rechtlichen Rahmen bzw. EU-Wegekosten-Richtlinie ausschöpfen würde. Grundlage der Forderung ist eine von der AK in Auftrag gegebene Studie des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR). Demnach könnten Lkw-Mautzuschläge für CO2, Lärm und Luftverschmutzung 350 Mio. Euro einbringen, weitere 100 Mio. Euro könnten zur Querfinanzierung von Maßnahmen bei belasteten Autobahnabschnitten eingenommen werden.

Die Arbeiterkammer argumentierte am gestrigen Donnerstag damit, dass rund zwei Drittel des Schwerverkehrs auf den Autobahnen auf ausländische Frächter entfalle und der Lkw-Transit nicht nur in Tirol ein Problem sei, sondern auch den Donaukorridor zwischen Ost- und Westösterreich betreffe. Für heimische Transporteure wäre eine Erhöhung außerdem nur "eine moderate Belastung".

Transportwirtschaft: Kostendruck schon jetzt enorm

Die Frächter sehen das anders. Schon jetzt stünden die Beförderungsunternehmen "unter enormem Kostendruck. Steigende Kosten für Personal, Fahrzeuge, Energie und Finanzierung belasten die Betriebe, während sich die Wirtschaft nur langsam erholt und die Margen in der Branche äußerst gering sind". Auch auf die Preise hätte eine Mauterhöhung ihnen zufolge Auswirkungen: "Können Transporteure die zusätzlichen Kosten weitergeben, verteuern sich Transport und Logistik entlang der Lieferketten." Wenn dies aufgrund des Wettbewerbs aber nicht möglich sei, müsste eine Maut-Erhöhung "von Unternehmen getragen werden, deren Margen bereits heute minimal sind", so Fischer. Eine zusätzliche Mauterhöhung komme für die Wirtschaftskammer daher "nicht in Frage".

tpo/bel

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