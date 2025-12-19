Transition Metals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Transition Metals hat sich am 17.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at